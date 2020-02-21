Мумифицированное тело женщины обнаружено в минской квартире

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мумифицированное тело женщины обнаружено днем 14 февраля в квартире жилого дома, расположенного на улице Плеханова в Минске. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Проверку проводит Ленинский (города Минска) районный отдел Следственного комитета. С участием сотрудников милиции и специалистов ГКСЭ проведен осмотр места происшествия. В ходе опроса соседей установлено, что женщину, которая вела скрытый образ жизни, они долгое время не видели, близких родственников у нее не было.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства выясняются.-0-