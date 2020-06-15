Мусоровоз насмерть сбил пенсионерку в Минске

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мусоровоз сбил пенсионерку в Минске, женщина скончалась. Следователи работают на месте ДТП, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Авария произошла сегодня во дворе одного из домов на ул.Крупской. За рулем мусоровоза был 49-летний водитель.

"Загрузив мусор из баков, водитель начал движение и совершил наезд на переходившую проезжую часть 81-летнюю женщину. В результате ДТП пешеходу причинены телесные повреждения, от которых она скончалась", - проинформировали в СК.

Следователи вместе с сотрудниками ГАИ и ГКСЭ осматривают место происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК.-0-