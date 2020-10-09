Мусоровоз задавил грузчика в Барановичском районе

Фото УВД Брестского облисполкома
9 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе во время уборки мусора погиб грузчик, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Несчастный случай произошел днем 8 октября в деревне Омневичи, где проходил плановый сбор бытовых отходов. По предварительной информации, 60-летний водитель спецавтомобиля, двигаясь задним ходом, наехал на 41-летнего мужчину, который загружал пакеты с мусором в грузовик.
От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По факту ДТП следователи дадут правовую оценку.-0-