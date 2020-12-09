Мужчина, бросивший бутылку в голову ребенку, предстанет перед судом

9 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о причинении тяжких телесных повреждений ребенку на детской площадке в областном центре. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

Инцидент произошел в октябре. Пьяный мужчина схватил за руку 5-летнего ребенка. За мальчика заступились другие дети. Они стали уговаривать отпустить ребенка, что еще больше разозлило мужчину. Он замахивался на детей стеклянной бутылкой, а затем метнул в голову 10-летнему мальчику. Ребенка с тяжелой травмой доставили в больницу. К счастью, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Мужчину задержали. Им оказался 50-летний местный житель. Ранее он был неоднократно судим, в том числе и за совершение тяжкого преступления. В тот день мужчина освободился из мест лишения свободы, а до происшествия выпил бутылку водки.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, обвиняемый в период инкриминируемого ему деяния психическим расстройством не страдал, в полной мере сознавал значение своих действий и мог руководить ими. Мужчине предъявлено обвинение по ч.3 ст.339 УК (особо злостное хулиганство) и ч.3 ст.147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения в отношении заведомо малолетнего из хулиганских побуждений). Он заключен под стражу.

Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-