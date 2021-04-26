Мужчина едва не погиб при пожаре в доме в Гродненском районе

26 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе спасатели потушили пожар в жилом доме. Погорелец едва избежал гибели, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Поздним вечером 22 апреля поступила информация о пожаре в деревне Рыбница. В доме постоянно проживает 43-летний брат хозяйки. "Со слов местных жителей, там часто собирались компании для совместного распития спиртного. В этом раз мужчина также употребил горячительного, закурил и уснул на диване. Через какое-то время чудом проснулся и выбежал на улицу", - рассказали в МЧС.

В результате уничтожены кровля, перекрытие, имущество в доме, повреждены стены.-0-