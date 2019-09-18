Мужчина хотел помочь сыну с организацией свадьбы и обокрал соседа

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные правоохранители задержали 49-летнего иностранного гражданина, который похитил у своего соотечественника около $4 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"О том, что у соседа по квартире накопилась крупная сумма денег, мужчина узнал случайно во время разговора. Когда 23-летнего владельца сбережений не было дома, предприимчивый сосед проник в его комнату и похитил деньги. Как было установлено позже, деньги мужчина отправил своей семье на родину, чтобы те смогли организовать свадьбу сына", - пояснила сотрудник ОИОС ГУВД Мингорисполкома Дарья Бабок.

Фото ГУВД Мингорисполкома

В настоящий момент материалы проверки переданы в Советский (г.Минска) районный отдел Следственного комитета для дачи правовой оценки действиям фигуранта.

"Законодательством Беларуси предусмотрена уголовная ответственность за преступления против собственности, - отметил начальник криминальной милиции Советского РУВД Артур Королев. - В данном случае в соответствии с ч.3 ст.205 УК (кража) фигуранту может грозить максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы".-0-