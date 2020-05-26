Мужчина и женщина напали на правоохранителей в Столбцах

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столбцах задержаны мужчина и женщина, которые напали на правоохранителей. Такую информацию разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Утром 24 мая в Столбцовский РОВД поступило заявление от 26-летней местной жительницы. Она рассказала, что минувшей ночью в квартире знакомых ей ввели неизвестное вещество и изнасиловали. Чтобы разобраться в ситуации, на место происшествия отправились оперуполномоченный и следователь.

Правоохранителей встретили 36-летняя хозяйка квартиры и ее 45-летний гость. Оба неоднократно судимые, в том числе за тяжкие преступления. "Мужчина и женщина находились в состоянии опьянения. Они вели себя вызывающе, предъявляли претензии и мешали сотрудникам правоохранительных органов выполнять служебные обязанности, угрожали их избить. В итоге женщина вырвала из рук девушки-следователя и порвала постановление о производстве осмотра жилища, а на милиционера напал мужчина. В схватке он оторвал погон и нанес оперативнику несколько ударов руками и ногами, в том числе по голове", - проинформировала Ольга Чемоданова.

О происшествии тут же сообщили в дежурную часть РОВД, к месту прибыли правоохранители. Когда мужчину задержали, хозяйка квартиры схватила нож и стала угрожать им милиционерам. В итоге на нее тоже надели наручники.

Сейчас подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. Их действиям следователи дали правовую оценку - возбуждены уголовные дела за насилие и угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.-0-