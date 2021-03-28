Мужчина и женщина оскорбили в интернете правоохранителей - возбуждены уголовные дела

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отношении мужчины и женщины, которые в интернете оскорбляли правоохранителей, возбуждены уголовные дела, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, 16 января этого года 42-летний мужчина в социальной сети "ВКонтакте" разместил под различными публикациями комментарии с оскорблениями в адрес правоохранителей. Ранее, 19 октября 2020 года, комментарии аналогичного содержания разместила 39-летняя женщина в соцсети "Одноклассники".

Следователи допросили подозреваемых, потерпевших и свидетелей. Изучены и приобщены к материалам заключения лингвистических экспертиз и экспертиз радиоэлектронных устройств. Осмотрены мобильные телефоны подозреваемых. На имущество фигурантов наложен арест.

Ст.369 УК предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет. "Оскорбление представителей власти недопустимо. Совместно с оперативными службами продолжается работа по выявлению всех лиц, совершивших преступления, и привлечению их к предусмотренной законом ответственности", - отметили в СК.-0-