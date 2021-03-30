Мужчина и женщина погибли при пожаре в Климовичском районе

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Климовичском районе при пожаре погибли мужчина и женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"29 марта в 17.03 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Галичи Климовичского района Могилевской области. На пожаре обнаружены погибшие хозяйка 1954 года рождения и находившийся в гостях мужчина 1958 года рождения, пенсионеры", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе также рассказали, что в Шкловском районе 29 марта в 23.32 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Пруды. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1954 года рождения.

Причины пожаров и гибели устанавливаются. -0-