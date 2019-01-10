Мужчина и женщина пострадали при вспышке паров бензина в гараже в Гродно

10 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно мужчина и женщина пострадали при вспышке паров легковоспламеняющейся жидкости в подвале гаража. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Около 21.00 9 января поступило сообщение о госпитализации двух человек. В больницу доставили мужчину 1978 года рождения с ожогами ног и 39-летнюю женщину с ожогами туловища и головы 1-3-й степени.

Травмы были получены при вспышке паров легковоспламеняющейся жидкости в подвале гаража. Вероятной причиной пожара могло стать неосторожное курение. В результате пожара повреждено кресло. Подразделения МЧС не привлекались.-0-

Фото Гродненского областного управления МЧС