Мужчина из ревности прижег сожительнице руку утюгом

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства противоправных действий, совершенных в отношении женщины. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Жительница агрогородка Петришки в Минском районе обратилась за медицинской помощью. У 36-летней женщины зафиксированы травмы, в том числе ожог руки. По данным следствия, между сожителями произошел конфликт на почве ревности, нетрезвый 34-летний хозяин дома избил женщину. После раскаленным утюгом он прижег ей руку.

"Действия мужчины квалифицированы по ч.1 ст.149 УК (умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения). Изъяты вещественные доказательства. Следователи работают с фигурантом, потерпевшей и свидетелями", - проинформировала Татьяна Белоног.

С подозреваемого взято обязательство о явке, в его отношении проводится судебно-психиатрическая экспертиза. -0-