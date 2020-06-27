Мужчина, которого вытащили из колодца в Минске, находится в состоянии средней степени тяжести

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина, которого вытащили из кабельного колодца в Минске, находится в состоянии средней степени тяжести, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

"У выжившего мужчины состояние средней степени тяжести (черепно-мозговая травма средней степени). Он переведен из реанимации в обычное отделение больницы на долечивание", - сказала Юлия Бородун.

Как сообщил вчера официальный представитель МЧС Виталий Новицкий, спасатели вытащили из кабельного колодца троих мужчин без сознания. По предварительной информации, они проводили работы под землей. Двое из них умерли.-0-