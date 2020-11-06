Мужчина мешал задерживать блокировщика дорожного движения во время протеста в Лиде

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лиде мужчина мешал задерживать блокировщика дорожного движения и за это стал фигурантом уголовного дела, сообщили БЕЛТА в МВД.

Инцидент произошел 25 октября в центре Лиды во время протеста. Около 50 участников двигались в сцепке по тротуару недалеко от Дома торговли и выкрикивали лозунги. В этот момент на проезжей части милиционеры задерживали водителя. Мужчина умышленно блокировал движение транспорта, остановив автомобиль на зеленый сигнал светофора.

Группа протестующих развернулась и пошла на сотрудников, чтобы помешать задержанию. Около 10 человек обступили правоохранителей, пытаясь отбить водителя. При этом мужчина в светлой куртке вел себя агрессивнее других: держал милиционера за форму и обхватывал его, не давая выполнять должностные обязанности.

Мужчину задержали. Им оказался 45-летний неработающий местный житель, который никогда ранее проблем с законом не имел. Следователь возбудил уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.

Личности остальных участников конфликта установлены, их действиям также будет дана правовая оценка.-0-