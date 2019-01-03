Мужчина обокрал прихожанку церкви в Минске

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители разыскивают мужчину, который может быть причастен к краже рюкзака с имуществом у прихожанки церкви, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Известно, что хищение произошло около 9.00 2 января во время религиозной службы в церкви, расположенной по улице Кирилла и Мефодия. Общая сумма похищенного имущества составила около Br1,6 тыс.
Разыскиваемому на вид 25-35 лет, его рост - 180-190 см. Он плотного телосложения, волосы темные, есть залысины. Был одет в темную удлиненную куртку с капюшоном, синие джинсы, темные ботинки.
Информацию о разыскиваемом правоохранители просят сообщать лично в Центральное РУВД Минска (ул. Орловская, 58/1) или по телефонам (017) 288-02-02, (033) 902-34-01, 102.-0-
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