Мужчина обстрелял из пневматики ФАП в Жлобинском районе

8 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В поселке Лукский Жлобинского района мужчина обстрелял из пневматики здание фельдшерско-акушерского пункта, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

3 июня врач фельдшерско-акушерского пункта обратилась в милицию и рассказала, что в здании амбулатории повреждены стекла. На место происшествия выехали сотрудники уголовного розыска и БЭП Жлобинского РОВД. Они установили, что накануне вечером по стеклам стрелял из пневматического пистолета местный житель.

Как оказалось, 26-летний мужчина распивал с товарищами алкоголь. Среди развлечений была стрельба из пневматики по пластиковым и стеклянным бутылкам. Когда это надоело, молодой человек стал стрелять по окнам медучреждения. "Зафиксировано около десяти попаданий металлическими шариками", - отметили в УВД.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.-0-