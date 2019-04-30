Мужчина отбывал наказание в Минске и обворовывал дома

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержан мужчина за совершение серии квартирных краж, воровал он во время отбытия наказания в исправительном учреждении открытого типа. Об этом БЕЛТА сообщили в Ленинском РУВД Минска.

Первоначально с заявлением о пропаже имущества в милицию обратилась пожилая пара. Супруги рассказали, что из частного дома пропали два кошелька с деньгами - всего около Br180. На следующий день к правоохранителям обратился 50-летний минчанин. Он сообщил, что из его дома пропала сумка с документами и личными сбережениями - в общей сложности $3,5 тыс. и Br240. В обоих случаях потерпевшие ненадолго выходили и были во дворе, поэтому входную дверь не запирали. "Оперативники предположили, что к кражам причастен один и тот же человек. В поле зрения правоохранителей попал 32-летний житель Червенского района Минской области, который ранее был судим за аналогичные преступления", - отметили в милиции.

Мужчина в октябре 2018 года совершил квартирную кражу в Червенском районе, за это преступление был осужден к двум годам ограничения свободы. Наказание отбывает в исправительном учреждении открытого типа в Минске. "Фигурант был задержан. Он пояснил, что ежедневно выезжал с территории якобы на работу, а сам в это время воровал. Ленинский район столицы он выбрал неслучайно - раньше жил на ул.Денисовской. Мужчина рассказал о совершенных кражах", - проинформировали в РУВД.

Установлена причастность фигуранта к четырем аналогичным преступлениям, два из них произошли в 2018 году. Материалы проверки направлены в Ленинский (г.Минска) РОСК для дачи правовой оценки действиям фигуранта.-0-