25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина под Шарковщиной перевозил мертвого бобра и 52 карпа, сообщили в ГАИ Витебской области.

Автомобиль "Сеат Толедо" остановили вчера около 9.00 сотрудники отделения ГАИ Шарковщинского РОВД в деревне Осиногородок. При осмотре транспортного средства в салоне на заднем сидении, а также на заднем левом коврике лежали 52 карпа массой около 30 кг, а в багажнике - тушка бобра.

Молодой человек заверил, что не является охотником, а животное попало в капкан возле водоема рыбхоза. Рыба же выловлена сачком из каналов пруда.

Добычу мужчина планировал использовать для личных нужд. Ситуацию изучает браславская межрайонная инспекция природоохранного и растительного мира, проверяется легальность перевозимого груза.-0-