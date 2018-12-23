Мужчина под угрозой пистолета требовал в магазине порезать ему лимон - хулиган под домашним арестом

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный районный отдел Минска Следственного комитета Беларуси завершил расследование случая в одном из универсамов Минска, когда пьяный мужчина под угрозой пистолета требовал порезать ему лимон, сообщили БЕЛТА в отделе информации и связи с общественностью СК.

Происшествие имело место 20 октября. Молодой человек в состоянии алкогольного опьянения обратился с просьбой порезать лимон к кассиру кафетерия. В то время женщина рассчитывала покупателей и пояснила, что не сможет это сделать, так как занята. В ответ хулиган достал из кармана одежды похожий на пистолет предмет, угрожал его применить. Кассир позвала на помощь сотрудников охраны магазина, мужчину задержали.

Мужчина под угрозой пистолета требовал в магазине порезать ему лимон 31-летний мужчина был задержан сотрудниками милиции. Выяснилось, что он был нетрезв. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался.

Как оказалось, для угрозы использовалась деталь и механизм газобаллонного пневматического пистолета, выстрелить из него обвиняемый не мог. Он в содеянном раскаялся, извинился перед работницей кафетерия. Свое поведение объяснил так: хотел пошутить.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 339 (особо злостное хулиганство) УК Беларуси, он находится под домашним арестом. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-