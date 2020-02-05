Мужчина погиб на пожаре в Лепельском районе

5 февраля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Лепельском районе спасатели ликвидировали пожар дома, под обрушившимися конструкциями нашли труп мужчины, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре дома в деревне Загорцы поступило 4 февраля в 21.34. Дом горел открытым пламенем, произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия.

Хозяйка недвижимости умерла в 2010 году, в доме проживал ее племянник. Во время тушения спасатели под обломками нашли труп мужчины. Огонь в доме уничтожил кровлю, потолочное перекрытие и имущество.

По данному факту проводится проверка. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-