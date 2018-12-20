Мужчина погиб на пожаре в Ошмянском районе

20 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Причиной пожара, в котором погиб 56-летний мужчина, могло стать неосторожное курение. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

О пожаре в деревне Слотишки Ошмянского района утром 19 декабря сообщил местный житель. Мужчина увидел огонь над крышей строения на подворье, находящемся на расстоянии в несколько сотен метров от его дома.

Прибыв к месту вызова, работники МЧС обнаружили пламенное горение деревянного жилого дома. На кровати в жилой комнате они обнаружили погибшим 56-летнего хозяина. На ликвидацию пожара потребовалось около получаса. Огнем уничтожены кровля, перекрытие и имущество, повреждены стены жилища.

"Со слов соседей, мужчина жил один, выпивал, состоял на учете у врача-нарколога. Представители смотровой комиссии сельисполкома неоднократно указывали ему на необходимость установки пожарного извещателя, но хозяин игнорировал рекомендации. Несколькими днями ранее он получил пенсию, однако так и не позаботился о собственной безопасности", - отметили в областном управлении МЧС. -0-

Фото Гродненского областного управления МЧС