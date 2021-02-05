Мужчина погиб на пожаре в Столинском районе

5 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе при пожаре в своем доме погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Несчастный случай произошел в ночь на 5 февраля. В 00.29 в центр оперативного управления Столинского РОЧС позвонила женщина с сообщением, что в деревне Овсемирово горит дом. В населенный пункт тут же выехали спасатели. К их прибытию деревянное жилище было полностью охвачено огнем.

По предварительной информации, внутри мог находиться человек - хозяин дома 1973 года рождения. По словам местных жителей, он проживал один, нигде не работал. Труп мужчины спасатели обнаружили на кровати в жилой комнате. Огонь уничтожил кровлю, перекрытие, имущество, повредил стены строения.

Причина пожара устанавливается.-0-