Мужчина погиб на пожаре в Витебском районе

Фото Витебского областного управления МЧС
7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пожаре в частном доме в деревне Андроновичи Витебского района погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Сообщение о возгорании поступило спасателям 6 марта в 11.07. Сотрудники МЧС обнаружили в доме труп мужчины. Огонь повредил кровлю, потолок, имущество.
За прошедшие сутки в регионе произошли еще два пожара. В агрогородке Светлосельский Шумилинского района горела баня, а в деревне Чернецкий мох Витебского района - жилой дом. Пострадавших нет.
Причины пожаров устанавливаются.-0-