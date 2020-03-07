Мужчина погиб на пожаре в Витебском районе

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пожаре в частном доме в деревне Андроновичи Витебского района погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании поступило спасателям 6 марта в 11.07. Сотрудники МЧС обнаружили в доме труп мужчины. Огонь повредил кровлю, потолок, имущество.

За прошедшие сутки в регионе произошли еще два пожара. В агрогородке Светлосельский Шумилинского района горела баня, а в деревне Чернецкий мох Витебского района - жилой дом. Пострадавших нет.

Причины пожаров устанавливаются.-0-