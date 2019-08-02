2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина погиб на пожаре в жилом доме в Рогачеве, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

1 августа в 13.26 в службу спасения по телефону 101 от дежурного по РОВД по прямой линии связи поступило сообщение о горении жилого дома в Рогачеве по ул. Гоголя. Когда к месту происшествия прибыли спасатели, из-под крыши шел дым.

При проведении разведки в шкафу был обнаружен хозяин дома 1972 года рождения без признаков жизни. По словам соседей, мужчина накануне пожара находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Огонь повредил потолочное перекрытие, стены и имущество в комнатах.

Причина пожара выясняется, рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении. Все обстоятельства произошедшего будут установлены Рогачевским РОЧС во время проверки.-0-