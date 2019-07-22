Мужчина погиб на пожарном водоеме в Светлогорском районе

22 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорском районе 32-летний мужчина погиб на пожарном водоеме, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист Гомельской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах Сергей Костюченко.

Трагедия произошла вечером 21 июля в деревне Расова. Предварительно установлено, что житель поселка Медков отдыхал в компании приятелей на берегу. В какой-то момент он отправился купаться. Очевидцы обратили внимание, что мужчина исчез с поверхности воды и вызвали спасателей.

Спустя время тело сельчанина подняли водолазы Светлогорской спасательной станции ОСВОД. Назначены экспертизы, по итогам которых определят причину смерти мужчины.

Сергей Костюченко подчеркнул, что на данном водоеме запрещено купание, установлены соответствующие таблички, однако многие отдыхающие данный факт игнорируют.-0-