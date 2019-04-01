1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина погиб на стройке в Минске, следователи проводят проверку. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Трагедия 30 марта произошла на стройке на пересечении ул. Филимонова и пр. Независимости. "На объекте при проведении строительно-монтажных работ был смертельно травмирован 52-летний мужчина. По данному факту Первомайский районный отдел Следственного комитета проводит проверку", - проинформировали в СК. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, обстоятельства происшествия выясняются.

Как проинформировали в Минском городском управлении МЧС, мужчина находился под завалами. Когда спасатели достали его, тот находился в сознании и был передан бригаде медиков.-0-