Мужчина погиб на стройке в Минске

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске смертельно травмирован 46-летний начальник монтажного участка, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"По предварительным данным, сегодня 46-летний начальник монтажного участка работал на территории строительной организации на ул.Пономаренко в Минске. В какой-то момент мужчина, находясь на строительных лесах, оступился и упал на землю с высоты около 8 м. От полученных телесных повреждений он скончался на месте", - проинформировали в СК.

Следователи работают на месте происшествия. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-