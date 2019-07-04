Мужчина погиб от удара током при поливе огорода в Малоритском районе

4 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малоритском районе пенсионер погиб от удара электрическим током, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

Несчастный случай произошел 30 июня на хуторе вблизи деревни Ямница. Мужчина 1956 года рождения приехал с семьей на дачный участок, чтобы полить огород. Воду для этих целей дачники брали из находившегося поблизости искусственного водоема, используя гидрофор. Держась на подключенный к сети кабель, мужчина зашел в водоем. Предположительно, он был смертельно травмирован ударом электрического тока.

"При осмотре места происшествия обнаружен кабель-удлинитель, на котором имелись оголенные провода, экспертом изъяты вещественные доказательства. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Малоритский РОСК проводит по факту проверку", - дополнила Татьяна Коток.

Фото управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области

Эксперты предупреждают о необходимости осторожного обращения с электроприборами и другим оборудованием, подключенным к электрической сети. Особенно нужно быть внимательным во влажных помещениях, бассейнах, водоемах, поскольку вода является проводником электрического тока.-0-