5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина погиб под колесами автомобиля в Минском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел 4 октября около 20.25 на автодороге Новый Двор - Михановичи - Пятевщина. 29-летний водитель на "Ивеко Дейли" двигался со стороны агрогородка Гатово в направлении автодороги Смолевичи - Самохваловичи - Негорелое и наехал на 51-летнего пешехода, который был на проезжей части в полосе движения. Пешеход от травм погиб на месте ДТП. Мужчина световозвращающим элементом обозначен не был.

Минский РОСК возбудил уголовное дело по ч.2 ст.317 УК.

Госавтоинспекция напоминает: при приближении к пешеходному переходу водителю следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора. Необходимо быть готовым остановиться и пропустить пешеходов, начинающих либо завершающих переход. Вблизи нерегулируемого перехода следует учитывать поведение пешеходов, повышая внимание и снижая скорость движения. Следует воздержаться от опережения фуры, автобуса в зоне перехода: они ограничивают обзор.

Пешеходам, прежде чем пересекать дорогу, надо убедиться, что выход на проезжую часть безопасен. Для этого нужно посмотреть по сторонам, убедиться, что водители вас заметили и успели остановиться. На переходе не стоит разговаривать по телефону, следует отключить наушники, взять малолетних детей за руку. Не будет лишним напомнить пожилым родственникам и детям о правилах безопасного перехода, купить и прикрепить на одежду световозвращающие элементы (лучше, если они будут на обоих рукавах). Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. При движении по краю проезжей части нужно идти навстречу транспорту.

"Уважаемые участники дорожного движения, если вы видите вблизи проезжей части пешехода или велосипедиста в состоянии опьянения, явно представляющего опасность для движения, просим вас незамедлительно сообщить на телефонную линию 102. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными на пешеходных переходах, особенно в темное время суток", - добавили в ГАИ.-0-