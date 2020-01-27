27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лежавший на дороге мужчина погиб под колесами легковушки в Крупском районе. Информацию об этом разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла 26 января около 3.00 на автодороге Н8665 Нача - Заполье. "25-летний борисовчанин за рулем Audi 80, выезжая на М1, наехал на 33-летнего жителя Витебской области, лежавшего посреди проезжей части. От полученных травм он скончался на месте", - рассказала Ольга Чемоданова.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.-0-