Мужчина погиб под колесами поезда в Городокском районе

17 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Городокском районе поездом смертельно травмирован мужчина. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

По данным следствия, сегодня ночью возле станции Езерище машинист поезда заметил сидящего на бетонной платформе около железнодорожных путей человека. Он подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Мужчина скончался на месте происшествия. Как выяснилось, это был 51-летний житель Городокского района, он приехал на поезде в Езерище, где купил спиртное. После употребления алкоголя пришел на станцию и ждал дизель-поезд, чтобы уехать домой.

Следователи провели осмотр места трагедии, назначена судебно-медицинская экспертиза. По факту инцидента проводится проверка.-0-