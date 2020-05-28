Мужчина погиб под колесами поезда в Смолевичском районе

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Борисовского района погиб под колесами поезда в Смолевичском районе. Об этом в своем Twitter-аккаунте проинформировало МВД Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Трагедия произошла вечером 27 мая. "Около 19.50 на остановочном пункте Барсуки в Смолевичском районе под поезд бизнес-класса Орша - Минск попал житель Борисовского района 1985 года рождения. От полученных травм мужчина скончался на месте", - рассказали в МВД.

Устанавливаются обстоятельства происшествия. Задержка движения поезда составила 25 минут.

С начала года на железной дороге Беларуси зафиксировано 34 несчастных случая. Погибли 23 человека и 11 были травмированы.-0-