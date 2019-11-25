Мужчина погиб под колесами поезда в Жлобине

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине мужчина споткнулся и попал под поезд, сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси.

Трагедия произошла утром 23 ноября на железнодорожном переезде по ул.Шоссейной в Жлобине. "Около 10.35 под грузовой поезд попал 54-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина переходил пути по пешеходному настилу, но споткнулся и упал перед движущимся поездом. Он скончался на месте", - проинформировали в МВД.

С начала года в Беларуси на железной дороге произошло 96 несчастных случаев. Погибли 65 человек, 31 был травмирован.-0-