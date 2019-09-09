Мужчина погиб после двойного наезда на трассе М4

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9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На трассе М4 Минск - Москва после двойного наезда погиб пешеход, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД.
ДТП произошло 8 сентября около 21.20. Водитель "Фольксвагена Крафтер" сбил на нерегулируемом обозначенном пешеходном переходе мужчину 1981 года рождения. "Пешеход упал на крайнюю правую полосу движения, где на него совершила повторный наезд "Мазда 323", ехавшая в попутном направлении в крайней правой полосе", - проинформировали в УГАИ.
В результате ДТП пешеход погиб на месте.-0-