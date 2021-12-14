Мужчина погиб при ночном пожаре в Ивацевичском районе

14 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе при пожаре погиб мужчина. Двух человек спасли работники МЧС, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Пожар в пятиэтажном доме в деревне Волька случился 14 декабря около 03.30. Горела квартира на первом этаже, в подъезде было сильное задымление. "Cпасатели проникли внутрь жилища. На диване в жилой комнате они обнаружили труп хозяина. Очевидцы сообщили, что на верхних этажах проживают два пенсионера. На помощь к ним поспешили две группы газодымозащитной службы. С помощью масок для пострадавших пожилых людей вывели на свежий воздух", - рассказали подробности ночного пожара в МЧС.

Медики осмотрели пенсионеров. В госпитализации они не нуждались.

В квартире огонь уничтожил диван и постельные принадлежности. Повреждены пол, внутренняя отделка стен комнаты, закопчены стены и потолок. Специалисты выясняют причину пожара.-0-