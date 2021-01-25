Мужчина погиб при пожаре частного дома в Кричевском районе

25 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. При пожаре частного жилого дома в деревне Кашаны Кричевского района погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре поступило 24 января в 11.26. К моменту прибытия спасателей дом горел открытым пламенем, кровля и перекрытие частично обрушились, создалось плотное задымление. По словам соседей, внутри мог находиться человек. "Хозяин дома, 1971 года рождения, нигде не работал, проживал один. На полу в комнате был обнаружен обгоревший труп мужчины, - отметили в МЧС. - Поиск погибшего был затруднен высокой температурой, плотным задымлением и обрушившимися конструкциями".

Причина пожара устанавливается.-0-