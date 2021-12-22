Мужчина погиб при пожаре дома в Полоцке

22 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре дома в Полоцке погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре по переулку Юбилейному поступило сегодня ночью, горел деревянный дом. Во время тушения пожара работники МЧС в горящей комнате на полу обнаружили хозяина 1977 года рождения без признаков жизни.

Огнем в доме повреждены стены, потолочное перекрытие, имущество. Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-