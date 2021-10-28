Мужчина погиб при пожаре дома в Сенненском районе

28 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Сенненском районе при пожаре собственного дома погиб пенсионер, к трагедии могла привести неосторожность при курении, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о загорании дома по ул.Зеленой в деревне Головачи поступило сегодня в 06.50. Кровля дома горела открытым пламенем, она частично обрушилась. Хозяин дома 1955 года рождения проживал один. Его тело нашли под завалами во время тушения.

В результате пожара в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие и имущество, повреждены стены. Точная причина возгорания устанавливается.-0-