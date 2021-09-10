Мужчина погиб при пожаре дома в Жабинковском районе

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10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Богдюки Жабинковского района при пожаре дома погиб его хозяин, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сообщение о возгорании в деревянном доме поступило сегодня в 00.17. В результате пожара огнем уничтожена кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество в двух строениях. Хозяин погиб, причина пожара устанавливается.
Еще одна трагедия за последние сутки произошла в деревне Старина Мостовского района. Спасатели в доме нашли тело мужчины. В результате пожара уничтожена кровля, повреждены стены, перекрытие, имущество. Причина происшествия выясняется.-0-