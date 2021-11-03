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03 ноября 2021, 17:19

Мужчина погиб при пожаре под Новогрудком

Фото Гродненского областного УМЧС
Фото Гродненского областного УМЧС

3 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Новогрудском районе на пожаре обнаружен погибшим 50-летний мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Сегодня в 6.34 в службу 101 Новогрудского районного отдела МЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Малые Лезневичи.

"Прибывшие подразделения МЧС ликвидировали открытое горение частного жилого дома. В жилой комнате под обрушившимися элементами строительных конструкций погибшим обнаружен мужчина 1971 года рождения - хозяин дома", - рассказали в МЧС.

Огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие, стены, имущество. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-

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