Мужчина погиб при пожаре под Новогрудком

Фото Гродненского областного УМЧС
3 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Новогрудском районе на пожаре обнаружен погибшим 50-летний мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
Сегодня в 6.34 в службу 101 Новогрудского районного отдела МЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Малые Лезневичи.
"Прибывшие подразделения МЧС ликвидировали открытое горение частного жилого дома. В жилой комнате под обрушившимися элементами строительных конструкций погибшим обнаружен мужчина 1971 года рождения - хозяин дома", - рассказали в МЧС.
Огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие, стены, имущество. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-