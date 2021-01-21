Мужчина погиб при пожаре в Борисовском районе

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21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе при пожаре погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"20 января в 10.00 спасателям поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на территории частного домовладения в деревне Углы Борисовского района Минской области, принадлежащего гражданке 1950 года рождения, пенсионерке. На пожаре обнаружен погибший муж хозяйки (1951 года рождения)", - рассказали в пресс-службе.
Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-