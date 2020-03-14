14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Логойском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Рудня Логойского района поступило спасателям 13 марта в 21.58. При пожаре погиб хозяин дома 1964 года рождения", - рассказали в пресс-службе.

Еще один пожар произошел накануне в квартире двухквартирного жилого дома в Новогрудке по ул.Ленина. Сообщение поступило в 21.26. До прибытия подразделений МЧС очевидцы спасли квартиросъемщика 1962 года рождения.

Причины пожаров устанавливаются.-0-