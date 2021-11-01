Мужчина погиб при пожаре в Гомельской области

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1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области при пожаре погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.
"31 октября в 22.54 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже трехэтажного жилого дома в городском поселке Октябрьский Гомельской области. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1945 года рождения, пенсионер. Работниками МЧС спасена находившаяся в гостях гражданка 1974 года рождения, которая с отравлением продуктами горения госпитализирована", - рассказали в пресс-службе.
Причина пожара устанавливается. -0-