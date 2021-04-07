Мужчина погиб при пожаре в Ивацевичском районе

7 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе при пожаре погиб мужчина, сообщила БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Ирина Тукай.

Несчастный случай произошел рано утром 6 апреля в агрогородке Ходаки. В 6.58 дежурному РОЧС поступило сообщение о пожаре в деревянном доме по ул.Климука.

Жилой дом размерами 5х10 м с небольшой деревянной пристройкой сгорел почти полностью: огонь уничтожил кровлю, перекрытие, повредил стены и имущество. Под обрушившимися конструкциями спасатели обнаружили обгоревший труп мужчины 1965 года рождения. В доме он проживал с разрешения хозяйки, которая умерла в прошлом году.

Причина пожара устанавливается.-0-