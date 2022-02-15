15 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Мужчина погиб при пожаре в Костюковичском районе. Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор Могилевского областного управления МЧС Ольга Нехороших.

Пожар частного жилого дома в д. Мошевое Костюковичского района произошел вечером 14 февраля. В службу МЧС позвонили соседи - дом горел открытым пламенем. Спасатели в одной из комнат без признаков жизни обнаружили хозяина 1972 года рождения. Поиск погибшего был затруднен обрушившимися конструкциями, высокой температурой и плотным задымлением.

Погибший проживал один, не работал, являлся инвалидом 3-й группы. В результате пожара уничтожена кровля и имущество в доме, повреждено перекрытие и стены. Причина произошедшего устанавливается. Специалисты не исключают, что в возникновении пожара роковую роль сыграла непотушенная сигарета.

"Чаще всего пожары, причиной которых послужило неосторожное обращение с огнем, происходят в домах, где проживают лица, злоупотребляющие спиртными напитками, - комментирует Ольга Нехороших. - Так, в январе по причине неосторожного обращения с огнем при курении погибли 11 человек, причем 10 из них на момент возникновения пожара находились в состоянии алкогольного опьянения".-0-