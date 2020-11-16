Мужчина погиб при пожаре в Лепельском районе

16 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Лепельском районе при пожаре погиб молодой мужчина, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Трагедия произошла в ночь на 16 ноября в деревне Боровка. О задымлении квартиры на первом этаже четырехэтажного жилого дома в оперативный центр МЧС сообщила соседка. Хозяин 1990 года рождения проживал один и на момент возникновения пожара находился в квартире. Его труп спасатели обнаружили на полу в комнате.

Жильцов дома не эвакуировали.

Причина пожара устанавливается. Основная версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-