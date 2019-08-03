Мужчина погиб при пожаре в Лидском районе

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Лидском районе, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре в деревянном одноэтажном жилом доме в деревне Дикушки Лидского района поступило спасателям сегодня в 02.14. Когда пожарные прибыли на место вызова, то обнаружили на кровати под обломками строительных конструкций тело хозяина дома.

В результате возгорания уничтожена кровля, повреждено перекрытие, имущество в доме. Причина пожара устанавливается.-0-