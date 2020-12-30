Мужчина погиб при пожаре в Молодечненском районе

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе при пожаре погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Сегодня в 00.17 спасателям поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на территории нежилого частного домовладения (принадлежность устанавливается) в деревне Бояры Молодечненского района Минской области. На пожаре обнаружен погибший гражданин. Установлено, что он самовольно проник в хозпостройку", - рассказали в пресс-службе.

Личность погибшего и причины пожара устанавливаются. -0-