24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина погиб при пожаре в Оршанском районе, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сегодня около двух часов ночи в центр оперативного управления Оршанского горрайотдела по ЧС поступила информация о задымлении в доме в деревне Селекто.
Внимание на задымление обратили сотрудники дорожно-патрульной службы, проезжавшие мимо. Внутри дома они обнаружили мужчину без сознания и вынесли его на улицу. Прибывшие на вызов медики констатировали смерть мужчины 1964 года рождения.
В результате пожара в доме повреждено имущество и пол. Возгорание до приезда подразделений МЧС ликвидировали сотрудники дорожно-патрульной службы.
Проводится проверка. Устанавливается причина пожара, рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении.-0-