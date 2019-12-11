11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина погиб при пожаре в Полоцке. Об этом БЕЛТА сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел сегодня. Сообщение о пожаре в доме по 3-му переулку Лепельскому поступило спасателям в 2.43. На месте обнаружен труп хозяина дома. В результате возгорания в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество.

Еще один человек травмирован на пожаре в Витебске. Инцидент произошел 10 декабря в 21.37 в квартире по ул.Смоленской. Работники МЧС спасли хозяина квартиры. Он госпитализирован.

В результате пожара в квартире повреждено имущество. Причина возгорания устанавливается.-0-