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23 декабря 2020, 09:35

Мужчина погиб при пожаре в Шумилино

Фото из архива
Фото из архива

23 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Шумилино горел дом, погиб местный житель, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре дома по ул. Щорса поступило сегодня в 1.58. Горела кровля и дом внутри. В нем проживали два брата. На момент возникновения пожара они находились дома. До прибытия подразделений МЧС младший брат покинул дом самостоятельно, он не пострадал. Во время тушения спасатели в комнате на кровати нашли труп мужчины.

В результате пожара в доме уничтожены кровля, имущество, повреждены потолочное перекрытие и стены. Рассматриваемая причины возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-

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Теги
Витебская область МЧС пожар смерть Шумилино
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